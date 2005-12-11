Хуршудян Юрий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1936
Дата смерти11.12.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1936
Рождение ребёнка
30.06.1960
Дочь: Хуршудян Анжела Юрьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1966
Дочь: Хуршудян Каринэ Юрьевна
Мать ребёнка: Арзуманова Неллий Самвеловна
Рождение ребёнка
18.08.1972
Мать ребёнка: не указана
Смерть
11.12.2005