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Хуршудян Юрий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1936

Дата смерти

11.12.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1936

Отец: Хуршудян Григорий Андреевич

Мать: Оганян Ашхен Хачатуровна

Рождение ребёнка
30.06.1960

Дочь: Хуршудян Анжела Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1966

Дочь: Хуршудян Каринэ Юрьевна

Мать ребёнка: Арзуманова Неллий Самвеловна

Рождение ребёнка
18.08.1972

Сын: Хуршудян Эдуард Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
11.12.2005

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