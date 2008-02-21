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Бузникова Юлия Александровна
Бузникова Юлия Александровна
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Древо
Место рождения
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
Дата рождения
21.02.2008
Пол
Женский
Отец
Бузников Александр Андреевич
Мать
Бузникова (Копыняк) Ольга Васильевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.2008
Отец:
Бузников Александр Андреевич
Мать:
Бузникова Ольга Васильевна
Новосибирск
, город Новосибирск, Новосибирская область
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