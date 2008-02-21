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Бузникова Юлия Александровна

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

21.02.2008

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.2008

Отец: Бузников Александр Андреевич

Мать: Бузникова Ольга Васильевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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