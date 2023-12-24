Тяпова (Чупрова) Галина Александровна
Место рождения
Дата рождения1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: Чупров Александр Тимофеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Отец ребёнка: Тяпов Николай Иванович
Рождение ребёнка
18.12.1971
Дочь: Чудинова (Тяпова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Тяпов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1980
Отец ребёнка: Тяпов Николай Иванович