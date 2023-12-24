Тяпова (Чупрова) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тяпова (Чупрова) Галина Александровна

Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

1946

Пол

Женский

Добавил:

СЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Чупров Александр Тимофеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тяпов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1960

Сын: Тяпов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Тяпов Николай Иванович

Рождение ребёнка
18.12.1971

Дочь: Чудинова (Тяпова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Тяпов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1980

Сын: Тяпов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Тяпов Николай Иванович

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