Алексеенко Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеенко Надежда Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1932

Пол

Женский

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1932

Отец: Алексеенко Петр Филипович

Мать: Бойко Анисия

Рождение ребёнка
09.11.1958

Сын: Косарев Константин Никоаевич

Отец ребёнка: Косарев Николай Тихонович

Рождение ребёнка
26.05.1960

Дочь: Косарева Елена Николаевна

Отец ребёнка: Косарев Николай Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косарев Николай Тихонович

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