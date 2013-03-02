Алексеенко Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1932
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1932
Отец: Алексеенко Петр Филипович
Мать: Бойко Анисия
Рождение ребёнка
09.11.1958
Сын: Косарев Константин Никоаевич
Отец ребёнка: Косарев Николай Тихонович
Рождение ребёнка
26.05.1960
Дочь: Косарева Елена Николаевна
Отец ребёнка: Косарев Николай Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно