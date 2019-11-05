Герасимов Валерий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.11.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.10.1990
Дочь: Герасимова Елена Валерьевна
Мать ребёнка: Герасимова Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Михаил Валерьевич
Мать ребёнка: Герасимова Татьяна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.2019