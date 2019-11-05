Герасимов Валерий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Валерий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.11.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1990

Дочь: Герасимова Елена Валерьевна

Мать ребёнка: Герасимова Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Михаил Валерьевич

Мать ребёнка: Герасимова Татьяна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Татьяна Дмитриевна

Смерть
05.11.2019
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