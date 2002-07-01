Алексеев Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения20.02.1925
Дата смерти01.07.2002
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексеева (Саратова) Зинаида Павловна
Рождение ребёнка
16.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексеева (Саратова) Зинаида Павловна
Лубяны, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.07.2002