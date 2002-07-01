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Алексеев Василий Григорьевич

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Место рождения

Ямушан-Ключи, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

20.02.1925

Дата смерти

01.07.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1925

Отец: Алексеев Григорий

Мать: Алексеева (Королёва) Анна Трофимовна

Ямушан-Ключи, Кизнерский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева (Саратова) Зинаида Павловна

Рождение ребёнка
23.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексеева (Саратова) Зинаида Павловна

Рождение ребёнка
16.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексеева (Саратова) Зинаида Павловна

Лубяны, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.07.2002

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