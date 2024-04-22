Кононова Пелагея Алесандрова
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Кононов Николай Иоаннов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Кононова Агрипина Николаева
Отец ребёнка: Кононов Николай Иоаннов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Кононова Анна Николаева
Отец ребёнка: Кононов Николай Иоаннов
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Кононов Николай Иоаннов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Кононова Ефросиния Николаева
Отец ребёнка: Кононов Николай Иоаннов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно