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Кононова Пелагея Алесандрова

Место рождения

Михеевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Михеевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Кононов Пётр Николаев

Отец ребёнка: Кононов Николай Иоаннов

Михеевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Кононова Агрипина Николаева

Отец ребёнка: Кононов Николай Иоаннов

Михеевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Кононова Анна Николаева

Отец ребёнка: Кононов Николай Иоаннов

Михеевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кононов Павел Николаев

Отец ребёнка: Кононов Николай Иоаннов

Михеевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Кононова Ефросиния Николаева

Отец ребёнка: Кононов Николай Иоаннов

Михеевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Николай Иоаннов

Михеевская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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