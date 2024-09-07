Кондрашов Иван Тихонович
Место рождения
Дата рождения13.09.1920
Дата смерти14.09.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1920
Отец: Кондрашов Тихон
Рождение ребёнка
15.02.1944
Мать ребёнка: Кондрашова (Андреева) Мария Николаевна
Бракосочетание
19.03.1945
Рождение ребёнка
04.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондрашова (Андреева) Мария Николаевна
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
14.09.1992