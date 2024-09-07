Кондрашов Иван Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондрашов Иван Тихонович

Кондрашов Иван Тихонович

Место рождения

Пишково-Слобода, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

13.09.1920

Дата смерти

14.09.1992

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

1944 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1920

Отец: Кондрашов Тихон

Мать: Кондрашова Дарья Андреевна

Пишково-Слобода, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.02.1944

Сын: Кондрашов Борис Иванович

Мать ребёнка: Кондрашова (Андреева) Мария Николаевна

Бракосочетание
19.03.1945

Жена: Кондрашова (Андреева) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
04.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондрашова (Андреева) Мария Николаевна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
14.09.1992

Мы используем куки для улучшения работы сайта.