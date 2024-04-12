Фадеев Максим Анисимович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти22.10.1902
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Фадеев Анисим
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Фадеев-Лаврентьев Михаил Максимович
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Кувшинова Пелагея Максимовна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Вукалова Матрена Максимовна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
04.10.1871
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
02.06.1875
Дочь: Нестерова Агриппина Максимовна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна
Смерть
22.10.1902