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Фадеев Максим Анисимович

Место рождения

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1830

Дата смерти

22.10.1902

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Фадеев Анисим

Мать: не указана

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Фадеев Степан Максимович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Фадеев Семен Максимович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1854

Сын: Фадеев-Лаврентьев Михаил Максимович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Фадеев Петр Максимович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Кувшинова Пелагея Максимовна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Вукалова Матрена Максимовна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
04.10.1871

Сын: Фадеев Андрей Максимович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1875

Дочь: Нестерова Агриппина Максимовна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ивановна

Смерть
22.10.1902
Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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