Синицына Мария (Крушительница) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиницына Мария (Крушительница)

Синицына Мария (Крушительница)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Поликарповна

Отец ребёнка: Синицын Поликарп Трифонович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синицын Поликарп Трифонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Поликарповна

Отец ребёнка: Синицын Поликарп Трифонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close