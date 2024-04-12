Мукусев Ефим Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мукусев Фёдор
Рождение ребёнка
02.02.1902 ст.
Мать ребёнка: Мукусева Елена Павловна
15.02.1902 (по новому стилю)
Рождение ребёнка
28.05.1916 ст.
Мать ребёнка: Мукусева Елена Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мукусева Елена Павловна
Смерть
Неизвестно