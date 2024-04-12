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Мукусев Ефим Фёдорович

Место рождения

Сиктерме-Хузангаево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мукусев Фёдор

Мать: не указана

Сиктерме-Хузангаево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.02.1902 ст.

Сын: Мукусев Никифор Ефимович

Мать ребёнка: Мукусева Елена Павловна

Сиктерме-Хузангаево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
15.02.1902 (по новому стилю)
Рождение ребёнка
28.05.1916 ст.

Сын: Мукусев Леонид Ефимович

Мать ребёнка: Мукусева Елена Павловна

Сиктерме-Хузангаево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мукусева Елена Павловна

Смерть
Неизвестно
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