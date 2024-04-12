Архипова Путилина Лилия Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Путилина Лилия Леонидовна

Место рождения

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область

Дата рождения

1962

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Архипов Леонид Иванович

Мать: Худякова Архипова Евдокия Афанасьевна

Корсаков, Корсаковский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полетаева Быкова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Полетаев Михаил Петрович

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Путилина Цеслявичус Маргарита Владимировна

Отец ребёнка: Путилин Владимир Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Путилина Любченко Ксения Владимировна

Отец ребёнка: Путилин Владимир Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путилин Владимир Егорович

Развод
Неизвестно

Муж: Путилин Владимир Егорович

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