Архипова Путилина Лилия Леонидовна
Место рождения
Дата рождения1962
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полетаева Быкова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Полетаев Михаил Петрович
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Путилина Цеслявичус Маргарита Владимировна
Отец ребёнка: Путилин Владимир Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Путилина Любченко Ксения Владимировна
Отец ребёнка: Путилин Владимир Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно