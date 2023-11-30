Копылов Максим Федорович
Место рождения
Дата рождения04.11.1913 ст.
Дата смерти14.08.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1913 ст.
В честь мученика Максима, празднуемаго церковью в Феврале. Восприемник: то же волости починка у речки Мутихи крестьянин Константин Иванов Суслопаров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Копылова) Галина Максимовна
Мать ребёнка: Копылова Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1948
Сын: Копылов Владимир Максимович
Мать ребёнка: Копылова Татьяна Михайловна
Смерть
14.08.1992