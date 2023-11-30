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Копылов Максим Федорович

Место рождения

Смолины, Куменский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

04.11.1913 ст.

Дата смерти

14.08.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1913 ст.

Отец: Копылов Федор Архиппов

Мать: Суслопарова Пелагея Ивановна

Смолины, Куменский муниципальный район, Кировская область
В честь мученика Максима, празднуемаго церковью в Феврале. Восприемник: то же волости починка у речки Мутихи крестьянин Константин Иванов Суслопаров
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Копылова) Галина Максимовна

Мать ребёнка: Копылова Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
08.02.1948

Сын: Копылов Владимир Максимович

Мать ребёнка: Копылова Татьяна Михайловна

Смерть
14.08.1992

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