Петрова (Волохова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Волохова) Мария

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Место рождения

Курская обл.

Дата рождения

15.11.1927

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

К
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская обл.
Рождение ребёнка
28.07.1951

Дочь: Сидоренко Валентина

Отец ребёнка: Петров Владимир

Белгород Россия
Смерть
2009
Донецк
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
кладбище 10-бис
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