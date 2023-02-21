Петрова (Волохова) Мария
Место рожденияКурская обл.
Дата рождения15.11.1927
Дата смерти2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Курская обл.
Рождение ребёнка
28.07.1951
Дочь: Сидоренко Валентина
Отец ребёнка: Петров Владимир
Белгород Россия
Смерть
2009
Донецк
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
кладбище 10-бис