Васильев Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1981
Дочь: Васильева Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Надежда Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Надежда Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Викторовна
Смерть
Неизвестно