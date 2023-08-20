Васильев Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Васильева Александра Никандровна

Рождение ребёнка
15.02.1981

Дочь: Васильева Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Надежда Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Викторовна

Смерть
Неизвестно
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