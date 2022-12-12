Целищев Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1672 ст.
Дата смертиОколо 1725 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1672 ст.
Отец: Целищев Тимофей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1704 ст.
Мать ребёнка: - Авдотья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1709 ст.
Дочь: Целищева Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: - Авдотья Афанасьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1713 ст.
Сын: Целищев Григорий Иванович
Мать ребёнка: - Авдотья Афанасьевна
Смерть
Около 1725 ст.