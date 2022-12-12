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Целищев Иван Тимофеевич

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Место рождения

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1672 ст.

Дата смерти

Около 1725 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1672 ст.

Отец: Целищев Тимофей Иванович

Мать: не указана

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1704 ст.

Сын: Целищев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: - Авдотья Афанасьевна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1709 ст.

Дочь: Целищева Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: - Авдотья Афанасьевна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1713 ст.

Сын: Целищев Григорий Иванович

Мать ребёнка: - Авдотья Афанасьевна

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Около 1725 ст.
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