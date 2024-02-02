Овчинникова Левицкая Татьяна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1954
Рождение ребёнка
11.12.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овчинников Владимир Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1977
Сын: Овчинников Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Овчинников Владимир Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1985
Дочь: Носкова Александра Евгеньевна
Отец ребёнка: Носков Евгений Александрович
Бракосочетание
Неизвестно