Овчинникова Левицкая Татьяна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Левицкая Татьяна Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1954

Отец: Левицкий Георгий Семенович

Мать: Левицкая Стативко Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
11.12.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Владимир Иванович

Рождение ребёнка
28.02.1977

Сын: Овчинников Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Овчинников Владимир Иванович

Рождение ребёнка
01.07.1985

Дочь: Носкова Александра Евгеньевна

Отец ребёнка: Носков Евгений Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носков Евгений Александрович

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