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Eero Mihkel

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

26.03.1859

Пол

Мужской

Отец

Около 1833 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Eero Jüri

Мать: Eero Kadri

Смерть
26.03.1859
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