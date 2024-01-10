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Eero Mihkel
Eero Mihkel
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1858
Дата смерти
26.03.1859
Пол
Мужской
Отец
Eero Jüri
Около 1833 г.р.
Мать
Eero (Sillank) Kadri
1832 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец:
Eero Jüri
Мать:
Eero Kadri
Смерть
26.03.1859
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