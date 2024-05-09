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Исхак Султанморатов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Отец

Мать

1747 г.р.

Дети

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Солтанморат

Мать: Сапаева Насиха

Рождение ребёнка
1819

Сын: Исхаков Ахмадей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Шади

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Гиляутдин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Зубейда

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Хубейба

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1849

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