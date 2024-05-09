Исхак Султанморатов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Солтанморат
Мать: Сапаева Насиха
Рождение ребёнка
1819
Сын: Исхаков Ахмадей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Шади
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Гиляутдин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Зубейда
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Хубейба
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1849