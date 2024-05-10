Прасковья Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Николай
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ульяна Николаевна
Отец ребёнка: Николай
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Николай
Смерть
Неизвестно