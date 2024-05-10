Прасковья Евстафьевна 1741 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прасковья Евстафьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Николай

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ульяна Николаевна

Отец ребёнка: Николай

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Николай

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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