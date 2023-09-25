(Кочеткова) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кочеткова) Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1916

Дата смерти

03.05.1993

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1946

Сын: Кочетков Николай Владимирович

Отец ребёнка: Кочетков Владимир

Рождение ребёнка
03.09.1948

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Кочетков Владимир

Рождение ребёнка
1954

Сын: Кочетков Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Кочетков Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Кочетков Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочеткова Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Кочетков Владимир

Смерть
03.05.1993
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