(Кочеткова) Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1916
Дата смерти03.05.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.03.1946
Сын: Кочетков Николай Владимирович
Отец ребёнка: Кочетков Владимир
Рождение ребёнка
03.09.1948
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Кочетков Владимир
Рождение ребёнка
1954
Сын: Кочетков Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Кочетков Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Кочетков Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочеткова Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Кочетков Владимир
Смерть
03.05.1993