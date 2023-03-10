Никоненко Аким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никоненко Аким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никоненко Данил

Мать: Никоненко (Евсина) Меланья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1897

Дочь: (Никоненко) Лукерья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Невзорова (Никоненко) Александра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Товкало (Никоненко) Софья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Бибик (Никоненко) Александра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Попова (Никоненко) Дарья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Нехаева (Никоненко) Мария

Мать ребёнка: не указана

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