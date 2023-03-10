Никоненко Аким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никоненко Данил
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1897
Дочь: (Никоненко) Лукерья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Невзорова (Никоненко) Александра
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Товкало (Никоненко) Софья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Бибик (Никоненко) Александра
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Попова (Никоненко) Дарья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Нехаева (Никоненко) Мария
Мать ребёнка: не указана