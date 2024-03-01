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Федор Андреев

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1747 ст.

Дата смерти

19.07.1808 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.

Отец: Андрей Иванов

Мать: Агриппина Алексеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Афанасьева

Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Евдоким Федоров

Мать ребёнка: Анна Афанасьева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1776 ст.

Дочь: Ирина Федорова

Мать ребёнка: Анна Афанасьева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1779 ст.

Сын: Мирон Федоров

Мать ребёнка: Анна Афанасьева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
19.07.1808 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От паралича

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