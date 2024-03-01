Федор Андреев
Место рождения
Дата рождения1747 ст.
Дата смерти19.07.1808 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747 ст.
Отец: Андрей Иванов
Мать: Агриппина Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
1774 ст.
Сын: Евдоким Федоров
Мать ребёнка: Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
1776 ст.
Дочь: Ирина Федорова
Мать ребёнка: Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
1779 ст.
Сын: Мирон Федоров
Мать ребёнка: Анна Афанасьева
Смерть
19.07.1808 ст.
От паралича