Агафья Кирилловна 1720 — найти родственников по фамилии на Familio

Агафья Кирилловна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1720

умерла Неизвестно

Супруги
Семен Афанасьевич1719 г.р.
Дети
Клим Семенович1744 г.р.
Харлампий Семенович1749 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Афанасьевич

Рождение ребёнка
1744

Сын: Клим Семенович

Отец ребёнка: Семен Афанасьевич

Рождение ребёнка
1749

Сын: Харлампий Семенович

Отец ребёнка: Семен Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.