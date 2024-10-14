Агафья Кирилловна
женский, родилась 1720
умерла Неизвестно
Супруги
Семен Афанасьевич1719 г.р.
Дети
Клим Семенович1744 г.р.
Харлампий Семенович1749 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Афанасьевич
Рождение ребёнка
1744
Сын: Клим Семенович
Отец ребёнка: Семен Афанасьевич
Рождение ребёнка
1749
Сын: Харлампий Семенович
Отец ребёнка: Семен Афанасьевич
Смерть
Неизвестно