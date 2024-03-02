(Чеботарева (Чеботарева)) Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чеботарева (Чеботарева)) Дарья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1914

Дата смерти

11.04.1990

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

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1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1914

Отец: Чеботарев Петр Герасимович

Мать: (Чеботарева (Юрова)) Ирина Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.02.1931

Муж: Чеботарев Николай Спиридонович

Рождение ребёнка
20.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чеботарев Николай Спиридонович

Рождение ребёнка
09.03.1937

Сын: Чеботарев Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Чеботарев Николай Спиридонович

Рождение ребёнка
21.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чеботарев Николай Спиридонович

Смерть
11.04.1990
48.280011, 40.240205

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