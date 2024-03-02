(Чеботарева (Чеботарева)) Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1914
Дата смерти11.04.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1914
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.02.1931
Рождение ребёнка
20.02.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чеботарев Николай Спиридонович
Рождение ребёнка
09.03.1937
Сын: Чеботарев Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Чеботарев Николай Спиридонович
Рождение ребёнка
21.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чеботарев Николай Спиридонович
Смерть
11.04.1990
48.280011, 40.240205