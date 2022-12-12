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Стрелков Иван Николаевич
Стрелков Иван Николаевич
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Место рождения
Паюсово
, Орловский муниципальный район, Орловская область
Дата рождения
1899
Дата смерти
Около 1965
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
КК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Паюсово
, Орловский муниципальный район, Орловская область
Попал в плен (военное)
Неизвестно
Смерть
Около 1965
Москва
, город федерального значения Москва
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