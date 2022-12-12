Стрелков Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрелков Иван Николаевич

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Место рождения

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Около 1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Паюсово, Орловский муниципальный район, Орловская область
Попал в плен (военное)
Неизвестно
Смерть
Около 1965
Москва, город федерального значения Москва
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