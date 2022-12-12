Лунецкий Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунецкий Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1964

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1997

Дочь: Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Лунецкая Надежда Юрьевна

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.04.2001

Сын: Лунецкий Иван Владимирович

Мать ребёнка: Лунецкая Надежда Юрьевна

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунецкая Надежда Юрьевна

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