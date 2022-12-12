Лунецкий Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1997
Дочь: Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Лунецкая Надежда Юрьевна
Рождение ребёнка
10.04.2001
Сын: Лунецкий Иван Владимирович
Мать ребёнка: Лунецкая Надежда Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лунецкая Надежда Юрьевна