Зворыкин Алексей Николаевич 04.08.1875 — найти родственников по фамилии на Familio

Зворыкин Алексей Николаевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 04.08.1875

умер 1948

Супруги
Зворыкина (Стафурина) Евдокия Николаевна24.02.1879 г.р.
Дети
Зворыкин Анатолий Алексеевич06.10.1901 г.р.
Зворыкина (Зворыкина) Надежда Алексеевна13.09.1903 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зворыкина (Стафурина) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зворыкин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Зворыкина (Стафурина) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
06.10.1901

Сын: Зворыкин Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Зворыкина (Стафурина) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
13.09.1903

Дочь: Зворыкина (Зворыкина) Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Зворыкина (Стафурина) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
26.04.1905

Дочь: Зворыкина (Зворыкина) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Зворыкина (Стафурина) Евдокия Николаевна

Смерть
1948

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