Зворыкин Алексей Николаевич
мужской, родился 04.08.1875
умер 1948
Супруги
Зворыкина (Стафурина) Евдокия Николаевна24.02.1879 г.р.
Дети
Зворыкин Анатолий Алексеевич06.10.1901 г.р.
Зворыкина (Зворыкина) Надежда Алексеевна13.09.1903 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зворыкин Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Зворыкина (Стафурина) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
06.10.1901
Сын: Зворыкин Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Зворыкина (Стафурина) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
13.09.1903
Дочь: Зворыкина (Зворыкина) Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Зворыкина (Стафурина) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
26.04.1905
Дочь: Зворыкина (Зворыкина) Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Зворыкина (Стафурина) Евдокия Николаевна
Смерть
1948