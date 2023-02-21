Костьянов Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Касьянов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Костьянов Константин Иванович
Мать ребёнка: Костьянова Авдотья
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Костьянова Авдотья
Рождение ребёнка
1817
Сын: Костьянов Стефан Иванович
Мать ребёнка: Костьянова Авдотья
Рождение ребёнка
1820
Сын: Костьянов Митрофан Иванович
Мать ребёнка: Костьянова Авдотья
Рождение ребёнка
1825
Сын: Костьянов Моисей Иванович
Мать ребёнка: Костьянова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костьянова Авдотья
Смерть
Неизвестно