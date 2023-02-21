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Костьянов Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Касьянов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Костьянов Константин Иванович

Мать ребёнка: Костьянова Авдотья

Троицкое, Железногорский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Костьянова Авдотья

Троицкое, Железногорский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Костьянов Стефан Иванович

Мать ребёнка: Костьянова Авдотья

Троицкое, Железногорский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Костьянов Митрофан Иванович

Мать ребёнка: Костьянова Авдотья

Троицкое, Железногорский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Костьянов Моисей Иванович

Мать ребёнка: Костьянова Авдотья

Троицкое, Железногорский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костьянова Авдотья

Смерть
Неизвестно
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