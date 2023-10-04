Жукова (Дроздова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Дроздова) Татьяна

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Место рождения

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область

Дата рождения

11.06.1953

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1932 г.р.

Муж

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1953

Отец: Дроздов Михаил

Мать: Дроздова (Медведева) Екатерина

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Образование
Неизвестно
РХТУ им. Д. И. Менделеева
Бракосочетание
23.12.1975

Муж: Жуков Николай

Рождение ребёнка
05.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуков Николай

Белгород, город Белгород, Белгородская область

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