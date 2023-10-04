Жукова (Дроздова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения11.06.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1953
Отец: Дроздов Михаил
Образование
Неизвестно
РХТУ им. Д. И. Менделеева
Бракосочетание
23.12.1975
Муж: Жуков Николай
Рождение ребёнка
05.06.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуков Николай
Белгород, город Белгород, Белгородская область