Мяздрикова (Тагунова) Софья Афанасьевна
женский, родилась 1885
умерла Неизвестно
ОтецТагунов АфанасийНеизвестно г.р.
Супруги
Мяздриков Алексей Петрович22.08.1881 г.р.
Дети
Мяздриков Николай Алексеевич09.05.1907 г.р.
(Мяздрикова) Ангелина Алексеевна11.06.1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Тагунов Афанасий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1907
Сын: Мяздриков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Мяздриков Алексей Петрович
Рождение ребёнка
11.06.1908
Дочь: (Мяздрикова) Ангелина Алексеевна
Отец ребёнка: Мяздриков Алексей Петрович
Смерть
Неизвестно