Мяздрикова (Тагунова) Софья Афанасьевна 1885 — найти родственников по фамилии на Familio

Мяздрикова (Тагунова) Софья Афанасьевна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1885

умерла Неизвестно

Отец
Тагунов АфанасийНеизвестно г.р.
Супруги
Мяздриков Алексей Петрович22.08.1881 г.р.
Дети
Мяздриков Николай Алексеевич09.05.1907 г.р.
(Мяздрикова) Ангелина Алексеевна11.06.1908 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Тагунов Афанасий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мяздриков Алексей Петрович

Рождение ребёнка
09.05.1907

Сын: Мяздриков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Мяздриков Алексей Петрович

Рождение ребёнка
11.06.1908

Дочь: (Мяздрикова) Ангелина Алексеевна

Отец ребёнка: Мяздриков Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно

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