Степанова Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанова Зинаида

Степанова Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Степанов Петр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Юрий Петрович

Отец ребёнка: Степанов Петр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олег Петрович Степанов

Отец ребёнка: Степанов Петр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Петр Степанович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.