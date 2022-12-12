Кошовая (Ювко) Мелания Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошовая (Ювко) Мелания Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Ювко Емельян Фёдорович

Мать: Ювко Евфросиния Васильевна

Бракосочетание
05.02.1878

Муж: Кошовой Евфим Косьмич

Ф. 679, о. 10, д. 67, файл 848 (стр. 551), запись 3 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X34-2XJV
Рождение ребёнка
1880

Сын: Кошовой Яков Евфимович

Отец ребёнка: Кошовой Евфим Косьмич

Рождение ребёнка
28.06.1881

Сын: Кошовой Пётр Евфимович

Отец ребёнка: Кошовой Евфим Косьмич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3T-HLB5
Рождение ребёнка
15.05.1883

Сын: Кошовой Феодот Евфимович

Отец ребёнка: Кошовой Евфим Косьмич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3G-41R3
Рождение ребёнка
23.12.1885

Сын: Кошовой Евфимий Евфимович

Отец ребёнка: Кошовой Евфим Косьмич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Y-FBSC
Рождение ребёнка
26.03.1888

Дочь: Христенко Матрона Евфимовна

Отец ребёнка: Кошовой Евфим Косьмич

Селище, Чернігівська область
Ф. 679, о. 10, д. 398, файл 54 (стр. 165), запись 13 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3R-QKDL и https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Y-JQ41 | Александро-Невская церковь
Рождение ребёнка
28.11.1890

Сын: Кошовой Андрей Евфимович

Отец ребёнка: Кошовой Евфим Косьмич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3G-41R9
Рождение ребёнка
05.08.1893

Сын: Кошовой Антоний Евфимович

Отец ребёнка: Кошовой Евфим Косьмич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3P-TVPN
Рождение ребёнка
15.06.1896

Дочь: Евфимия Евфимовна

Отец ребёнка: Кошовой Евфим Косьмич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQD-Z7FM
Рождение ребёнка
28.09.1901

Сын: Кошовой Кирилл Евфимович

Отец ребёнка: Кошовой Евфим Косьмич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X35-MPC7
Смерть
Неизвестно
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