Иванова (Шелгунова) Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочнев Тихон
Отец ребёнка: Кочнев ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочнев ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русецкая (Иванова) Анна Павловна
Отец ребёнка: Иванов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Иванов Павел
Смерть
Неизвестно