Иванова (Шелгунова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Шелгунова) Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Шелгунов Андрей Иванович

Мать: Шелгунова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочнев Тихон

Отец ребёнка: Кочнев ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочнев ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русецкая (Иванова) Анна Павловна

Отец ребёнка: Иванов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Иванов Павел

Смерть
Неизвестно

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