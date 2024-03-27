Фариха
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Невмятжанов Искандяр
д.Чембилей Кр-Октябрского р-на Нижегородской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Искяндяров Сямиулла Искяндярович
Отец ребёнка: Невмятжанов Искандяр
Смерть
Неизвестно