Сергеева Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева Вера Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1952

Дата смерти

22.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЯП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1973

Дочь: Панова Оксана Викторовна

Отец ребёнка: Сергеев Виктор

Рождение ребёнка
20.08.1976

Сын: Сергеев Виталий Викторович

Отец ребёнка: Сергеев Виктор

Рождение ребёнка
03.06.1989

Сын: Акшулаков Денис Каержанович

Отец ребёнка: Акшулаков Каержан Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акшулаков Каержан Макарович

Смерть
22.11.2021
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