Сергеева Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1952
Дата смерти22.11.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1973
Дочь: Панова Оксана Викторовна
Отец ребёнка: Сергеев Виктор
Рождение ребёнка
20.08.1976
Сын: Сергеев Виталий Викторович
Отец ребёнка: Сергеев Виктор
Рождение ребёнка
03.06.1989
Сын: Акшулаков Денис Каержанович
Отец ребёнка: Акшулаков Каержан Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.11.2021