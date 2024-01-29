Воробьёв Вадим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ляхман Ольга Вацлавовна
Рождение ребёнка
27.12.2004
Дочь: Ляхман Дарина Вадимовна
Мать ребёнка: Ляхман Ольга Вацлавовна
Рождение ребёнка
24.04.2009
Дочь: Ляхман Елизавета Вадимовна
Мать ребёнка: Ляхман Ольга Вацлавовна