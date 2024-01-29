Воробьёв Вадим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Вадим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1974 г.р.

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ляхман Ольга Вацлавовна

Рождение ребёнка
27.12.2004

Дочь: Ляхман Дарина Вадимовна

Мать ребёнка: Ляхман Ольга Вацлавовна

Рождение ребёнка
24.04.2009

Дочь: Ляхман Елизавета Вадимовна

Мать ребёнка: Ляхман Ольга Вацлавовна

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