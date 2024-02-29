Перова (Шубина) Марфа Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1752
Рождение ребёнка
21.11.1753
Сын: Дубовицкий Петр Николаевич
Отец ребёнка: Дубовицкий Николай Иванович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Дубовицкий Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Дубовицкий Николай Иванович
д. Дубовицкая, Ряжского уезда
Бракосочетание
1763
Муж: Перов Иван Федорович
Смерть
1787