Перова (Шубина) Марфа Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перова (Шубина) Марфа Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1752

Муж: Дубовицкий Николай Иванович

Рождение ребёнка
21.11.1753

Сын: Дубовицкий Петр Николаевич

Отец ребёнка: Дубовицкий Николай Иванович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Дубовицкий Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Дубовицкий Николай Иванович

д. Дубовицкая, Ряжского уезда
Бракосочетание
1763

Муж: Перов Иван Федорович

Смерть
1787

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