Скобелина (Дранишникова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скобелина (Дранишникова) Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1914

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1904 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1914

Отец: Дранишников Александр

Мать: Дранишникова ?

Рождение ребёнка
05.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скобелин Александр Ефимович

Рождение ребёнка
05.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скобелин Александр Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скобелин Александр Ефимович

Смерть
1987
Северо-Енисейский, Северо-Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Северо-Енисейский, Северо-Енисейский муниципальный район, Красноярский край
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