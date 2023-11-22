Скобелина (Дранишникова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1914
Дата смерти1987
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1914
Отец: Дранишников Александр
Мать: Дранишникова ?
Рождение ребёнка
05.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скобелин Александр Ефимович
Рождение ребёнка
05.05.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скобелин Александр Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно