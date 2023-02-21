Мальгин Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Малгин Максим Петрович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Мальгина Марина Ивановна
Мать ребёнка: Мальгина Евдокия Ильинична
Место жительства
Неизвестно
Клюкинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно