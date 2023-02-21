Мальгин Иван Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальгин Иван Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Малгин Максим Петрович

Мать: Матвеева Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Мальгина Марина Ивановна

Мать ребёнка: Мальгина Евдокия Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Клюкинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальгина Евдокия Ильинична

Смерть
Неизвестно
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