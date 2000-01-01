Мельник Иван Мартинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельник Иван Мартинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1755 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельник Иван Иванов

Мать ребёнка: Мельник Зиновия Алексеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельник Иванов

Мать ребёнка: Мельник Зиновия Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельник Зиновия Алексеева

Место жительства
Неизвестно
деревня Мельник, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1810
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