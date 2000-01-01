Мельник Иван Мартинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1810
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельник Иван Иванов
Мать ребёнка: Мельник Зиновия Алексеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельник Иванов
Мать ребёнка: Мельник Зиновия Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Мельник, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1810