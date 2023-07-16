Горелова Евгения Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горелова Евгения Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горелов Николай Александрович

Рождение ребёнка
1956

Сын: Горелов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Горелов Николай Александрович

Косолапово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горелов Николай Александрович

Смерть
Неизвестно

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