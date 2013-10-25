Катунцев Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.04.2012
Рождение ребёнка
25.10.2013
Сын: Катунцев Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Катунцева Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
11.06.2015
Дочь: Катунцева Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Катунцева Екатерина Сергеевна