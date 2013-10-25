Катунцев Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катунцев Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.04.2012

Жена: Катунцева Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
25.10.2013

Сын: Катунцев Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Катунцева Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
11.06.2015

Дочь: Катунцева Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Катунцева Екатерина Сергеевна

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