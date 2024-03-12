Лазарев Андрей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лазарев Яков
Мать: Лазарева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Андреевна
Мать ребёнка: Лазарева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазарев Серафим Андреевич
Мать ребёнка: Лазарева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лазарева ?
Смерть
Неизвестно
Россия, Калининград