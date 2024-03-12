Лазарев Андрей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарев Андрей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лазарев Яков

Мать: Лазарева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Андреевна

Мать ребёнка: Лазарева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Серафим Андреевич

Мать ребёнка: Лазарева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Борис Андрееевич

Мать ребёнка: Лазарева ?

Смерть
Неизвестно
Россия, Калининград
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