Штрасгейм Амалия Генриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штрасгейм Амалия Генриховна

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Место рождения

Медведица, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

01.01.1892

Дата смерти

16.01.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1892

Отец: Штрасгейм Генрих Каспарович

Мать: не указана

Медведица, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
27.03.1914

Сын: Штрасгейм Юрий Александрович

Отец ребёнка: Довгели Александр Иванович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
16.01.1980
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
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