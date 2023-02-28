Штрасгейм Амалия Генриховна
Место рождения
Дата рождения01.01.1892
Дата смерти16.01.1980
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1892
Отец: Штрасгейм Генрих Каспарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1914
Сын: Штрасгейм Юрий Александрович
Отец ребёнка: Довгели Александр Иванович
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
16.01.1980
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край