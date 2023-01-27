(Беззубова) Анна Михайловна 03.07.1915 — найти родственников по фамилии на Familio

(Беззубова) Анна Михайловна

Автор
НС
См Н.

женский, родилась 03.07.1915, Громково, Богородский, Московская область

умерла 19.08.1915, Громково, Богородский, Московская область

Отец
Петухов Михаил ДомиановичДо 1885 г.р.
Мать
Петухова Ирина ИвановнаОколо 1878 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1915

Отец: Петухов Михаил Домианович

Мать: Петухова Ирина Ивановна

Громково, Богородский, Московская область

Смерть
19.08.1915
Громково, Богородский, Московская область

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