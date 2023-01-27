(Беззубова) Анна Михайловна
женский, родилась 03.07.1915, Громково, Богородский, Московская область
умерла 19.08.1915, Громково, Богородский, Московская область
ОтецПетухов Михаил ДомиановичДо 1885 г.р.
МатьПетухова Ирина ИвановнаОколо 1878 г.р.
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Рождение
03.07.1915
Отец: Петухов Михаил Домианович
Мать: Петухова Ирина Ивановна
Громково, Богородский, Московская область
Смерть
19.08.1915
Громково, Богородский, Московская область