Paczuska (Jachna) Katarzyna Около 1803 — найти родственников по фамилии на Familio
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Paczuska (Jachna) Katarzyna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

04.04.1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1825

Муж: Paczuska Jan

Knurowiec/Brańszczyk akt 3/1825
Рождение ребёнка
27.05.1825

Дочь: Mościcka (Paczuska) Józefa

Отец ребёнка: Paczuska Jan

Knurowiec/Brańszczyk akt 54/1825
Смерть
04.04.1855
Niemiry/Brańszczyk akt 72/1855

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