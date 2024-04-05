Paczuska (Jachna) Katarzyna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смерти04.04.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1825
Муж: Paczuska Jan
Knurowiec/Brańszczyk akt 3/1825
Рождение ребёнка
27.05.1825
Дочь: Mościcka (Paczuska) Józefa
Отец ребёнка: Paczuska Jan
Knurowiec/Brańszczyk akt 54/1825
Смерть
04.04.1855
Niemiry/Brańszczyk akt 72/1855