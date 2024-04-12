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Колыханов Александр Павлович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

11.01.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1953

Отец: Колыханов Павел Константинович

Мать: Колыханова Фаина Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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