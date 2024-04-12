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Колыханов Александр Павлович
Колыханов Александр Павлович
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Древо
Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
11.01.1953
Пол
Мужской
Отец
Колыханов Павел Константинович
1916 г.р.
Мать
Колыханова (Кузичева) Фаина Дмитриевна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1953
Отец:
Колыханов Павел Константинович
Мать:
Колыханова Фаина Дмитриевна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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