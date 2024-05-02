Назаров Андрей Гургенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Андрей Гургенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1956 г.р.

Дети

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Цыплова) Нина Викторовна

Работа или профессия
Неизвестно
Морской офицер
Образование
Неизвестно
Поповское военноморское училище
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1981

Сын: Назаров Артем Андреевич

Мать ребёнка: (Цыплова) Нина Викторовна

Рождение ребёнка
1983

Сын: Назаров Андрей Андреевич

Мать ребёнка: (Цыплова) Нина Викторовна

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