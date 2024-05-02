Назаров Андрей Гургенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Морской офицер
Образование
Неизвестно
Поповское военноморское училище
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1981
Мать ребёнка: (Цыплова) Нина Викторовна
Рождение ребёнка
1983
Мать ребёнка: (Цыплова) Нина Викторовна