Шелепова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелепова Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелепова Виктория Михайловна

Отец ребёнка: Шелепов Михаил Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелепов Ян Михайлович

Отец ребёнка: Шелепов Михаил Юрьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелепов Глеб Михайлович

Отец ребёнка: Шелепов Михаил Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелепов Михаил Юрьевич

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